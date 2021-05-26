В Харьковской ОГА развесили календари с Тереховым, Котвицким и Товмасяном [ Редактировать ]
В стенах областной государственной администрации Харьковской области в преддверье выборов мэра Харькова стартовала избирательная кампания в поддержку потенциального кандидата Игоря Терехова. В кабинетах чиновников ОГА развесили агитационные календари Ассоциации органов самоуправления Харьковской области, которые рассказывают о достижениях представителей так называемой "команды Авакова".
По словам сотрудников ОГА, макеты календарей утверждала лично губернатор Айна Тымчук. Также, по ее персональной "просьбе", они должны были появится в кабинетах начальников департаментов и переданы в РГА.
Календари "украшены" рабочими снимками и. о. мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна. На фото также есть Игорь Котвицкий, которого СМИ называют "незаменимым бизнес-партнером" министра внутренних дел Украины, и молодой миллиардер от ОПЗЖ Игорь Абрамович.
Заказчиком печати полиграфии якобы выступает Ассоциации органов самоуправления Харьковской области, хотя информация по этому поводу на их сайте в рубрике "Издательская деятельность" отсутствует.
Кто на самом деле оплачивал печать рекламной политической продукции и в каком объеме, пока не известно. Но сами календари действительно развешены по все ОГА и вызвали бурную дискуссию среди служащих.
Напомним, что Айна Тымчук была назначена губернатором Харьковской области указом президента Владимира Зеленского в конце 2020 года.
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