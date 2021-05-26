В стенах областной государственной администрации Харьковской области в преддверье выборов мэра Харькова стартовала избирательная кампания в поддержку потенциального кандидата Игоря Терехова. В кабинетах чиновников ОГА развесили агитационные календари Ассоциации органов самоуправления Харьковской области, которые рассказывают о достижениях представителей так называемой "команды Авакова".

По словам сотрудников ОГА, макеты календарей утверждала лично губернатор Айна Тымчук. Также, по ее персональной "просьбе", они должны были появится в кабинетах начальников департаментов и переданы в РГА.

Календари "украшены" рабочими снимками и. о. мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна. На фото также есть Игорь Котвицкий, которого СМИ называют "незаменимым бизнес-партнером" министра внутренних дел Украины, и молодой миллиардер от ОПЗЖ Игорь Абрамович.

Заказчиком печати полиграфии якобы выступает Ассоциации органов самоуправления Харьковской области, хотя информация по этому поводу на их сайте в рубрике "Издательская деятельность" отсутствует.

Кто на самом деле оплачивал печать рекламной политической продукции и в каком объеме, пока не известно. Но сами календари действительно развешены по все ОГА и вызвали бурную дискуссию среди служащих.

Напомним, что Айна Тымчук была назначена губернатором Харьковской области указом президента Владимира Зеленского в конце 2020 года.