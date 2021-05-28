США, Литва і Польща долучилися до розслідування примусової посадки літака Ryanair у Білорусі [ Редактировать ]
Примусову посадку Ryanair також розслідуватимуть Литва, Польща та американське ФБР. Про це заявив глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс.
За його словами, до слідства, яке триває цілодобово, також долучаться колеги з Ірландії та Греції. Наразі вже допитали весь екіпаж та більшість пасажирів. Незабаром має відбутися огляд літака. Після інциденту він усе ще перебуває в аеропорту Вільнюса.
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