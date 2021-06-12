Вакцинація вихідного дня. У черги по укол від коронавірусу - вишикувалися сьогодні жителі 15 регіонів країни та столиці. Кампанія з масової імунізації - триває вже треті вихідні. І якщо наприкінці травня в Україні працювали тільки три центри вакцинації - сьогодні вже 50-т! У всіх щеплюють китайським "Коронаваком".

Потрапити на імунізацію просто. Треба записатись у чергу через додаток "Дія" або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ. У столиці - цього тижня додали ще нову опцію. На вакцинацію тепер можна прийти у зручний час. Але ця функція доступна тільки через електронну систему Хелсі. Згодом її обіцяють додати і в решті регіонів.

Євген Донець, директор сервісу Helsi:

Дуже швидко буквально в той день коли розмістили на Хелсі ці слоти люди почали записуватися, це зручно, бо коли ти стоїш в живій черзі ти не розумієш коли пройдеш, сервіс Хелсі дозволяє прийти на конкретний час.

Василь Животенюк, регіональний координатор вакцинації в Києві: