Вакцинація в Україні: чим щеплюють жителів? [ Редактировать ]
Вакцинація вихідного дня. У черги по укол від коронавірусу - вишикувалися сьогодні жителі 15 регіонів країни та столиці. Кампанія з масової імунізації - триває вже треті вихідні. І якщо наприкінці травня в Україні працювали тільки три центри вакцинації - сьогодні вже 50-т! У всіх щеплюють китайським "Коронаваком".
Потрапити на імунізацію просто. Треба записатись у чергу через додаток "Дія" або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ. У столиці - цього тижня додали ще нову опцію. На вакцинацію тепер можна прийти у зручний час. Але ця функція доступна тільки через електронну систему Хелсі. Згодом її обіцяють додати і в решті регіонів.
Євген Донець, директор сервісу Helsi:
Дуже швидко буквально в той день коли розмістили на Хелсі ці слоти люди почали записуватися, це зручно, бо коли ти стоїш в живій черзі ти не розумієш коли пройдеш, сервіс Хелсі дозволяє прийти на конкретний час.
Василь Животенюк, регіональний координатор вакцинації в Києві:
Найбільше це жива черга, черги по запису практично немає, тому бригади які були налаштовані по запису на даний час приймають і живу чергу починали ми з 16 бригад, на тому тижні було 24 бригади, на цьому тижні 30 бригад.
по теме
Загалом у областях їх відкриють 35 - повідомили у МОЗі. А у столичний центр на вакцинацію "вихідного дня" тепер можна записатися заздалегідь
В ній діють найслабші карантинні обмеження. Проте й досі громадяни мають носити захисні маски у громадських місцях. Масові заходи проводити з певними обмеженнями
Одужали понад тринадцять тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, повідомили в мінохорони здоров'я.
Масова імунізація, нагадаю, триває там у рамках експерименту. Чи помітні вже результати? І чому саме Моршин став вакцинальним передовиком?
На сьогодні маємо понад тисячу двісті нових випадків захворювання. Одужали при цьому майже п'ять тисяч українців. Померли - 69-ть