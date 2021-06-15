Два футболиста "Динамо" перешли в "Зарю" [ Редактировать ]
Полузащитники киевского "Динамо" Ахмед Алибеков и Сергей Булеца перешли в "Зарю". Футболисты будут выступать в луганском клубе в течение двух сезонов.
Об этом сообщается на официальном сайте "Зари".
Оба футболиста не являются важными для киевского клуба. Алибеков с сентября по март находился в составе российской "Уфы", а в конце сезона был в "Динамо" и играл за молодежную команду.
Булеца прошлые два сезона провел в "Днепре-1". В кампании 2020/21 он забил 3 гола и 1 ассист в 19 матчах УПЛ.
Напомним, "Заря" финишировала третьей в чемпионате сезона-2020/21 и сыграет в Лиге Европы.
Ранее мы писали о том, что "Динамо" продлило контракт с Луческу на два сезона.
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