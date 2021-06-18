Пандемия коронавируса: количество жертв "перевалило" за четыре миллиона [ Редактировать ]
С начала пандемии в мире количество жертв коронавируса превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщает Reuters.
В течение последних пяти месяцев была зафиксирована почти половина всех смертей.
Более чем за год число погибших от COVID-19 достигло 2 млн человек. Однако последующие 2 млн смертей были зарегистрированы всего за последние 166 дней.
Пять ведущих стран мира, по подсчетам источника, лидируют по количеству летальных исходов от COVID-19. Так, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Россия и Мексика - составляют около 50% всех смертей в мире.
Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют высокие показатели смертности при высоком количестве выздоравливающих.
Читайте также, специалисты из Медицинской школы имени Перельмана при Пенсельванском университете в США описали целых 9 новых способов лечения коронавирусной инфекции. Ученым удалось проанализировать огромное количество медикаментозных способов лечения SARS-CoV-2.
Лекарства, которые в настоящее время борются с такими опасными инфекциями как лихорадка Эбола и вирус Марбурга, могут быть крайне эффективны при лечении коронавирусной инфекции. Было проведено испытание действия лекарств на высеянных культурах клеток SARS-CoV-2.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Який препарат використовуватимуть для юних пацієнтів?
У світі за попередню добу на COVID-19 захворіли 399 тисяч людей - найменше за останні два з половиною місяці
За сутки 17 июня в Украине от коронавируса вакцинировали максимальное количество людей с конца февраля
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной инфекции
тныне медики считают, что вакцина mRNA является приоритетной для введения второй дозы