С начала пандемии в мире количество жертв коронавируса превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщает Reuters.

В течение последних пяти месяцев была зафиксирована почти половина всех смертей.

Более чем за год число погибших от COVID-19 достигло 2 млн человек. Однако последующие 2 млн смертей были зарегистрированы всего за последние 166 дней.

Пять ведущих стран мира, по подсчетам источника, лидируют по количеству летальных исходов от COVID-19. Так, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Россия и Мексика - составляют около 50% всех смертей в мире.

Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют высокие показатели смертности при высоком количестве выздоравливающих.

Читайте также, специалисты из Медицинской школы имени Перельмана при Пенсельванском университете в США описали целых 9 новых способов лечения коронавирусной инфекции. Ученым удалось проанализировать огромное количество медикаментозных способов лечения SARS-CoV-2.

Лекарства, которые в настоящее время борются с такими опасными инфекциями как лихорадка Эбола и вирус Марбурга, могут быть крайне эффективны при лечении коронавирусной инфекции. Было проведено испытание действия лекарств на высеянных культурах клеток SARS-CoV-2.

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