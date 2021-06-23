В Україні виявили індійський штам коронавірусу [ Редактировать ]
"Дельта-вірус" в Україні! Це один із найнебезпечніших штамів КОВІДу, який виник в Індії і вже поширився на десятки країн. Два випадки зафіксували у Києві - інфіковані люди в Олександрівській лікарні. Це мати з 16-річним сином - вони нещодавно повернулися з Росії.
Сьогодні в Радбезі за зачиненими дверима вирішували - чи запроваджувати обов'язкове ПЛР-тестування для туристів. Секретар РНБО Олексій Данилов не виключив, що Україна навіть може призупинити авіасполучення з країнами, де вирує небезпечний штам.
А у вітчизняному МЗС радять утриматися від поїздок до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, - бо саме там зафіксовані найбільші спалахи "Дельти".
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