Фестиваль "людських веж" - повернувся до Каталонії. У місті Бальш свято влаштували після дворічної перерви через пандемію. Цій іспанській традиції вже понад два століття. Кастельєри або ж "будівельники веж" - мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному.

Для цього потрібні вправність, сила й довіра до партнерів, адже вежа неминуче розпадається. Цьогоріч кастельєрам треба було берегтися і від травм, і від коронавірусу.

Йоланда Гонсалес, кастельєрка: