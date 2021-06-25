У Каталонії відбувся фестиваль "людських веж" [ Редактировать ]
Фестиваль "людських веж" - повернувся до Каталонії. У місті Бальш свято влаштували після дворічної перерви через пандемію. Цій іспанській традиції вже понад два століття. Кастельєри або ж "будівельники веж" - мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному.
Для цього потрібні вправність, сила й довіра до партнерів, адже вежа неминуче розпадається. Цьогоріч кастельєрам треба було берегтися і від травм, і від коронавірусу.
Йоланда Гонсалес, кастельєрка:
Усе було дуже безпечно, ми здавали ПЛР-тести й тести на антиген перед кожною репетицією і перед головною подією. За учасниками стежили лікарі. Ми тішимося, що нарешті маємо змогу знову зібратися разом. Усі були в піднесеному настрої і виступали чудово.
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