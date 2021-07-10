Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие часы. Она может спровоцировать ухудшение самочувствие, головные боли, нарушение концентрации внимания и раздражительность.

Как помочь организму справиться с ухудшением здоровья во время магнитных бурь – читайте в нашем материале ниже.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю сегодня, 10 июля. Она будет средней интенсивности, но достаточной, чтобы многие люди почувствовали недомогание.

Следующая волна ожидается более затяжная – 18 и 19 июля. Она также будет средней интенсивности и может вызвать ухудшение здоровья у метеочувствительных людей, у людей старшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями.

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