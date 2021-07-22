В Україні встановили черговий рекорд вакцинації [ Редактировать ]
Новий рекорд щеплень! Сто двадцять тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби. І це на тлі зняття вікових обмежень і пріоритетності щодо щеплень.
Відучора у центрах вакцинації зробити ін'єкцію можуть усі охочі. Нині ж повністю імунізовані від Ковіду п'ятдесят чотири з половиною тисячі українців.
Загалом від початку кампанії вакцинації - щеплено понад два з половиною мільйони громадян.
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