Щеплено понад два з половиною мільйони громадян

Новий рекорд щеплень! Сто двадцять тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби. І це на тлі зняття вікових обмежень і пріоритетності щодо щеплень.

Відучора у центрах вакцинації зробити ін'єкцію можуть усі охочі. Нині ж повністю імунізовані від Ковіду п'ятдесят чотири з половиною тисячі українців.

Загалом від початку кампанії вакцинації - щеплено понад два з половиною мільйони громадян.