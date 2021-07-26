У Кременчуці відбулась Хода пам’яті екс-мера Олега Бабаєва, якого вбили 26 липня 2014 року. Напередодні річниці вбивства на вулиці вийшло близько 3 тис. людей, аби вшанувати пам'ять "народного мера", як Бабаєва й досі називають кременчужани.

Хода, організована друзями та дочкою Олега Бабєва разом з мерією міста, розпочалась біля пам’ятної стели, встановленої на місці вбивства. Пройшовши вулицями міста, учасники пам’ятної ходи згадували Олега Бабаєва, його справи, що завжди та у всьому мали безперечний успіх, та легку вдачу. Завершилась Хода пам'яті у сквері, названому на честь "народного мера".

"7 років тому не стало мого друга Олега Бабаєва. Людини великої душі і великих досягнень. Всі, хто був з ним знайомий, підтвердять, що він був кращим! Люди, винні в його смерті, все одно будуть покарані! Всі причетні, від виконавців до замовників. 7 років суду досі ні до чого не привели. Але справедливість переможе! Я в це вірю", - написав на своїй сторінці у мережі Facebook президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, який дружив із Бабаєвим.

Нагадаємо, 26 липня 2014 року у Кременчуці вбили мера Олега Бабаєва. Дві кулі влучили у автомобіль, одна - в груди Бабаєва, від отриманих травм він помер на місці. У місті було оголошено чотириденну жалобу.

На початку вересня 2014 року були затримані підозрювані у вбивстві. У лютому 2015 року у Кобеляцькому райсуді почався суд над обвинуваченими, але з того часу справи розглядалися багатьма судами Полтавщини, однак вирок досі не винесено, винних у вбивстві не покарано.