В Ухані перевіряють на коронавірус 12 мільйонів жителів [ Редактировать ]
У китайському Ухані перевіряють на коронавірус 12 мільйонів жителів. Протестувати усіх мають намір за три дні. Напередодні у місті виявили трьох інфікованих найзаразнішим штамом "Дельта", тоді як місцевих випадків інфікування ковідом у мегаполісі не фіксували від травня минулого року.
Загалом в Китаї напередодні зареєстрували найбільшу кількість заражень від січня - понад 70 випадків. З огляду на це деякі міста запровадили карантинні обмеження, скоротили авіа- та автомобільне сполучення, а також організували масове тестування.
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