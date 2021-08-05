У китайському Ухані перевіряють на коронавірус 12 мільйонів жителів. Протестувати усіх мають намір за три дні. Напередодні у місті виявили трьох інфікованих найзаразнішим штамом "Дельта", тоді як місцевих випадків інфікування ковідом у мегаполісі не фіксували від травня минулого року.

Загалом в Китаї напередодні зареєстрували найбільшу кількість заражень від січня - понад 70 випадків. З огляду на це деякі міста запровадили карантинні обмеження, скоротили авіа- та автомобільне сполучення, а також організували масове тестування.