На фронті за попередню добу - два порушення режиму тиші. Поблизу Південного ворог обстріляв українські позиції з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі обстріли українська сторона поінформувала представників ОБСЄ. До слова, спостерігачі тільки за ці вихідні нарахували на Донбасі майже півтисячі порушень режиму припинення вогню.