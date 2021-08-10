Україна поінформувала ОБСЄ про порушення режиму тиші на Донбасі [ Редактировать ]
На фронті за попередню добу - два порушення режиму тиші. Поблизу Південного ворог обстріляв українські позиції з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі обстріли українська сторона поінформувала представників ОБСЄ. До слова, спостерігачі тільки за ці вихідні нарахували на Донбасі майже півтисячі порушень режиму припинення вогню.
по теме
Що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ - ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі
Ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї
Противник запустив протитанкову керовану ракету по автокрану, який саме в той час допомагав місцевим відновлювати пошкоджену інфраструктуру
Служба в окопах під кулями та снарядами - тяжка й небезпечна. Не кожному під силу
Один мирний мешканець отримав важке поранення внаслідок влучання снаряду у квартиру у Красногорівці, це поблизу Донецька