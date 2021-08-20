В Запорожской области на автотрассе "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого есть погибшие, в том числе и дети. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ходе аварии столкнулись 2 транспортных средства, одно из которых после загорелось. Таким образом, ДТП унесло жизни 4 человек, 2 из которых дети, возрастом до 8 лет. Также тяжелые травмы получили 2 человека.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в медучреждение, сейчас за их здоровье борются медики. Правоохрнаители устанавливают все обстоятельства страшного происшествия.

Читайте также, возле села Сокольники на объездной дороге Львова столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии погибла 70-летняя женщина, произошло столкновение грузовика DAF под управлением 45-летнего жителя город Днепр и легковых автомобилей Renault Kangoo.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автодороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 2 человека, покореженный металл зажал людей внутри автомобилей и спасатели использовали специальный инструмент для деблокирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.