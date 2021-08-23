На Черкащині урочисто відкрили артоб'єкт "Серце України" [ Редактировать ]
Україна відзначає День Державного Прапора. Урочиста церемонія підняття розпочалась на Черкащині. Там відкривають артоб'єкт "Серце України". Ми можемо спостерігати за цим наживо.
по теме
Уже во вторник, 24 августа, Украина отпразднует юбилейный 30-й День независимости. Мы расскажем, чем жила наша страна все эти годы
У репетиції, окрім українських кораблів, брали участь італійський есмінець та болгарський фрегат. Під час параду до них долучиться ще кілька кораблів НАТО
Після проголошення Незалежності нашої держави 1991 року, синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради
Фінальну репетицію і те, що творилося на дорогах Києва, бачив мій колега Олександр Васильченко, він із нами на зв'язку. Чи не дарма псували собі нерви кияни цього тижня?
В Украине на время проведения репетиций и празднования Дня независимости в небе действует запрет полетов