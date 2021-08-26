Історія, яка здивувала українців. Олімпійська бронзова призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала в подарунок квартиру. Але несподівано для всіх вона віддала її своєму тренеру на знак подяки.

Втім, без житла її не залишили. Більше про цю зворушливу історію - Олена Логінова.

4 серпня. Ірина Коляденко у Токіо у боротьбі вільним стилем перемагає латвійку Анастасію Григор'єву і виборює для України бронзу. Тоді про неї гучно заговорили журналісти. Та ще відомішою для загалу Ірину зробило квартирне питання цього тижня.

Квіти, оплески та слова подяки. Ірина - отримує сертифікат на однокімнатку в рідному Ірпені. І це вже друга квартира, яку після Олімпіади дарують бронзовій призерці. Бо першу спортсменка віддала своєму тренерові Володимиру Яременкові. При цьому не маючи власного житла.

Жан Беленюк, чемпіон літніх Олімпійських ігор-2020:

Ірина подарувала свою квартиру своєму тренерові. Це ситуація безпрецендентна я про таке ніколи не чув.

Цей вчинок приголомшив усіх. Вочевидь, і міських чиновників Ірпеня - містечка під Києвом. Вони вирішили нагородити Ірину ще однією квартирою. А ще їй і тренеру вручили сертифікати на 100 тисяч гривень - на ремонт.

Ірина Коляденко, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020:

Я в першу чергу хотіла звернути увагу на тренерів наших в Україні, на професіоналів, на спеціалістів, які працюють із спортсменами і відблагодарити свого тренера, віддячити йому, тому що він дуже багато часу, сил вклав в мене і я йому дуже вдячна і були такі моменти скрутні, там де він мені насправді купляв речі, тому що в мене сім'я не могла цього дозволити.

А це - тренер. Володимир Яременко. Каже, такого від своєї вихованиці - не очікував. Тож спершу навіть не знав, як реагувати.

Володимир Яременко, тренер Ірини Коляденко:

Вона це зробила від себе, від щирого серця і це наш з нею загальний проект ця медаль, не тільки цих ігор медаль а і чемпіонатів Європи світу ми вже восьмий рік з нею працюємо і тому приємно , що такі поступки мають місце в нашому житті.

Ось у цій новобудові тепер вже як сусіди - й житимуть і спортсменка, і її тренер. Разом заходимо до тієї самої, першої, квартири. Площа - 41 квадрат. Поки тут лише газовий котел і голі стіни. Попереду - ремонт.

Я не очікувала, взагалі я не знала... але це історія з хорошим кінцем. Два дні тому ми ще були взагалі без свого житла, а сьогодні є житло вже і в мене і в мого тренера.

В мене в руках вже навіть ключі від цієї квартири і в принципі це таке що вже можна осягнути подивитись, щось уже навіть попланувати поки що... але це приємно це дуже приємно.

Вже свою оселю в цій новобудові Ірина може вибрати з кількох варіантів. Попереду в неї приємні клопоти, а потім - підготовка до наступної Олімпіади. За три роки у Парижі.