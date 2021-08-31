На территории Украины, по состоянию на 31 августа 2021 года, все регионы находятся в "зеленой" зоне карантинных ограничений, однако одна область все-таки не соответствует ей по одному из показателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в Винницкой области регистрируется повышение динамики госпитализации с диагнозом COVID-19. Согласно данным Минздрава, сейчас там наблюдается рост уровня до 73,8%, при этом днем ранее показатель составлял 54.9-61,6%.

Отмечается, что в Черниговской области, где 30 августа наблюдалось превышение уровня госпитализации, показатель стабилизировался на отметке 37,8%. Известно, что установленная норма по уровню госпитализации составляет не более 50%.

Читайте также, осенью Украину может захлестнуть новая волна коронавируса. Всплеска избежать не получиться, так как люди снова вернутся в рабочие коллективы, а дети пойдут в школьные классы, люди осенью перейдут с открытого воздуха в закрытые помещения, а это может спровоцировать резкий рост больных с коронавирусом.

Кроме того, на территории Украины за минувшие сутки сделали 87 567 прививок от коронавиурусной инфекции. Такие показатели являются низкими, по сравнению со статистикой предыдущих двух дней. Всего с начала кампании по вакцинации в стране сделали 8 890 163 прививки.

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