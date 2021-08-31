Банда грабіжників влаштувала набіг на кілька банків у Бразилії. А також заклала 14 бомб.

Троє людей загинули. Зокрема, один - підозрюваний. Інцидент трапився у місті Арасатуба. У пограбуванні взяли участь понад 20 людей.

Після злочину, крадії захопили кілька заручників. Їх використовували як "живий щит". Декілька машин лиходії підпалили, аби до них не дісталися. Злочинці також використовували безпілотники для спостереження за рухом поліції з повітря. Трьох підозрюваних вже вдалося затримати.