Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню [ Редактировать ]
В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:
- Киеве - 107;
- Луганской области - 135;
- Херсонской области - 85;
- Черновицкой области - 169.
В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 2614 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
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