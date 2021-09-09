В Грузии мужчина ворвался в банк с оружием [ Редактировать ]
В четверг, 9 сентября, в Грузии, в городе Кварели, вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии". Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.
По данным грузинского телеканала Imedi News, злоумышленник вооружен и имеет гранату. Также известно, что мужчина требует полмиллиона лари (около 161 тысячи долларов).
По данным СМИ, преступник захватил заложников. В филиале банка находятся до 15 сотрудников и посетителей.
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