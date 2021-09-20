Переход Украины в "желтую" зону: когда рассмотрят вопрос [ Редактировать ]
По всей Украине планируют ввести "желтую" зону карантина. Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
Об этом сообщили два источника в Кабинете министров.
Как удалось выяснить журналистам РБК-Украина, заседание ТЭБ и ЧС запланировано на среду, 21 сентября.
"Заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Украины в желтую зону состоится завтра", - сообщили источники.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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