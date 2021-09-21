В Львовской области приняли решение развернуть дополнительные койко-места для лечения коронавирусной инфекции в медучреждениях, которые были задействованы во время третьей волны COVID-19 весной 2021 года. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента здравоохранения Львовской ОГА Олега Чемериса.

По его словам, за минувшие сутки в регионе с диагнозом "коронавирус" госпитализировали 152 человека, при этом всего в стационарах находится 1268 пациентов, таким образом, специальные койко-места медучреждения заполнены на 38,4%.

До вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых, и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручения подготовить COVID-отделения к приему пациентов.

Отмечается, что теперь пациентов с COVID-19 начнет принимать Сокальская и Рудковская больницы, при этом в ближайшее время в работу включаться еще три больницы - Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.

Читайте также, на территории Украины 82% умерших от коронавирусной инфекции являются людьми, старше 60 лет. С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 54 919 человек, из которых 44 940 являются пожилыми, на территории Полтавской области подходит к финальной стадии проект мобилизации на иммунизацию.

Кроме того, на территории Украины уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией превышен в 22 областях. в "норме" показатели находятся лишь в Закарпатской и Кировоградской областях, этот показатель равняется нормальному в случае, если на 100 тысяч жителей наблюдается 75 заболевших.