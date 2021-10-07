У центрі Києва водій віддубасив інспектора, який хотів виписати йому штраф за неправильне паркування.

Жорстоке побиття інспектора з паркування. У центрі Києва водій віддубасив інспектора, який хотів виписати йому штраф за неправильне паркування. Після цього столична мерія до паркувальників вирішила приставити муніципальну охорону.

Потерпілий потрапив до лікарні. А порушник - у слідчому ізоляторі. Яка ж доля чекає на горе-водія - дізнавалася Оксана Мурашова...

Струс мозку, забої, зламаний ніс... І все це Сергій нажив... на роботі. Він - інспектор із паркування. Зробив водію зауваження за неправильну парковку і отримав кулаком в обличчя.

Сергій Крицький, головний інспектор із паркування:

Коли він мені наніс перший удар, кров почала заливати моє обличчя. І оком я вже не дуже добре бачив. Я дістав газовий балончик і я почав пшикати. Це єдине, що я робив.

Сам конфлікт розгорівся на рівному місці... До Сергія підійшла жінка і попросила про допомогу. Її машину підпер легковик. Тож він, як інспектор, склав на порушника постанову про штраф.

Сергій Крицький, головний інспектор із паркування:

Почав знімати на свій телефон, питати, хто я такий. Я показав йому своє посвідчення та представився. Потім він поїхав з того місця. Через деякий час повернувся і продовжив конфлікт, почав наносити мені удари.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Це парковка в центрі міста, де днями побили інспектора. Водій-порушник зупинився в недозволеному місці і перекрив рух транспорту. На зауваження зреагував досить агресивно. Але зауважу, місць для правильного паркування тут небагато. І усі вони зазвичай зайняті.

Хоча, звісно, це ніяк не виправдовує порушника. А на нього чекає два покарання: штраф за неправильно залишену машину. І до п'яти років обмеження волі за побиття інспектора. Поліція зараз розслідує цю справу. І розповідає подробиці: виявляється, чоловік порушує правила не вперше. Його автомобіль евакуйовували двічі. Щоправда, до рукоприкладства ще ніколи не доходило...

Володимир Панченко, головний інспектор із паркування:

Буває, мирно все, як то кажуть - поспілкуємось і все, обходиться...Буває на підвищених тонах розмова, але знаходимо істину, стараємось посміхатися - це додає комунікації. Виявляється, що достатньо небезпечна робота, по-різному люди реагують, є дуже неадекватно реагують.

У Києві всього 25 інспекторів із паркування. І після побиття Сергія їм вирішили надати муніципальну охорону. Щоправда, не всім і не всюди. А в найбільш "небезпечних" локаціях, де конфлікти виникають найчастіше. Приміром, ось тут - на Бесарабській площі.

Сергій Дубенко, начальник відділу інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської ради:

Це безумовно надзвичайна подія і винятковий, слава богу, випадок, тобто такого не траплялося раніше. Після цього, по-перше, ми підсилимо патрулювання інспекторів нашими колегами з муніципальної варти.

А Сергія, який тиждень лежав у лікарні після "спілкування" з водієм, уже виписали. І незабаром він повернеться на роботу.

Сергій Крицький, головний інспектор із паркування: