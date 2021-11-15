Вечером 14 ноября в Киеве насмерть разбился водитель автомобиля KIA, работавший в службе такси Uber. Мужчина потерял сознание за рулем и транспортное средство отбросило на обочину, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

В это время в салоне находилась пассажирка. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги.

По словам очевидцы трагедии, водителю такси, которое она заказала, внезапно стало плохо во время движения и он потерял сознание. При этом авто перелетело через бордюр тротуара, протаранило столб электропередач и дерево.

Очнувшись от ДТП, пассажирка сразу вызвала скорую. Но прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть водителя.

Сообщается, что на месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в столице.

Обстоятельства и причины смертельного происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на дорогах столицы произошло 37 479 дорожно-транспортных происшествий.

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Читайте также, в Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя.

Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.

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