В Киеве таксист потерял сознание за рулем и умер (видео) [ Редактировать ]
Вечером 14 ноября в Киеве насмерть разбился водитель автомобиля KIA, работавший в службе такси Uber. Мужчина потерял сознание за рулем и транспортное средство отбросило на обочину, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
В это время в салоне находилась пассажирка. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги.
По словам очевидцы трагедии, водителю такси, которое она заказала, внезапно стало плохо во время движения и он потерял сознание. При этом авто перелетело через бордюр тротуара, протаранило столб электропередач и дерево.
Очнувшись от ДТП, пассажирка сразу вызвала скорую. Но прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть водителя.
Сообщается, что на месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в столице.
Обстоятельства и причины смертельного происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на дорогах столицы произошло 37 479 дорожно-транспортных происшествий.
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