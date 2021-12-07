Покласти край колекторському розгулу. Нацбанк узявся за нахабні компанії, які буквально тероризують позичальників. Через скарги на колекторів чекають штрафи і зупинка дії ліцензій.

Як тепер боржників захищає "антиколекторський закон"? Про все розкаже Олена Логінова.

Телефонні дзвінки з погрозами ... приниженням ... і навіть залякуванням фізичною розправою!

-Ми знищимо твою маму, а тоді доберемося й до тебе. Назвали мене "животноє". Матюки, нецензурщину я не буду повторювати. Вимагали кошти.

Так колектори не давали спокою жительці Рівненщини - Олені Курішко, яку ми знімали на початку року. Ще до ухвалення нового закону "Про колекторів"... Жінка потерпала від тиску колекторів, при тому що грошей взагалі не позичала!

Олена Курішко, жителька Дубна:

Нібито я зобов'язана платити за якогось чоловіка, який десь там заборгував. Тому що він сказав, що я його поручитель. При чому цього чоловіка я не знала. У житті не брала кредитів.

У тому ж Рівному навесні колектори навіть не соромилися тероризувати державні заклади - зранку до ночі телефонували в школу та перинатальний центр, паралізуючи їхню роботу...

Наталія Мельничук, учителька початкових класів:

За день було більше двохсот щохвилини. Уявіть собі – щохвилини. Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна. Вони писали мені в особисті повідомлення такого погрозливого плану.

Вікторія Єнікеєва, головний лікар Рівненського обласного перинатального центру:

Три доби цілодобово автовідповідачі десь порядку 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг і саме, що страшне, вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони.

Такому свавіллю колекторів депутати вирішили покласти край, і кілька місяців тому ухвалили закон, що забороняє тиск і погрози боржникам. І ось - результати. Нацбанк уперше в історії України ... застосував санкції проти двох колекторських компаній через скарги споживачів. Так, для "Кредитпромінвест" призупинили дію ліцензії, а із "Преміум активу" - стягнуть максимальний штраф. Покарали їх за порушення "етичної поведінки" щодо боржників!

Ольга Лобайчук, начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України:

Це не нормально, взаємодія з третіми особами. Це систематичні порушення і застосування не цивілізованих методів повернення боргу із боржників і тому подібне. Тому рішенням комітету ми призупинили усі ліцензії допоки компанія повністю не приведе свою діяльність у відповідність до нового закону.

А це означає - жодного тиску на боржників, пояснюють експерти.

Михайло Ілляшев, юрист:

Законодавець дуже гарно попрацював і заборонив майже все - встановлені заборони спілкуватись в неробочий час, додзвонюватись, використовувати автодозвон, приховувати телефонні номери, вводити якимось чином в оману позичальника, наприклад за рахунок неправдивої інформації на конвертах - там виклик до суду, повідомлення про арешт майна, заборонено колекторам взаємодіяти не з самим позичальником, а з його родичами.

І тепер регулятором відносин між колекторськими компаніями та боржниками є Нацбанк. Саме туди можуть звертатися зі скаргами споживачі. Єдина умова - мати докази.

Ольга Лобайчук, начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України:

Обов'язково прикладайте докази, скріни, записи розмов тому подібне. Щоб далі уже розбиратися з цією компанією порушення закону.

Тож конфлікт колекторів і боржників має вичерпатись. Але все не так просто, кажуть експерти, адже тепер ситуація змінюється. І недобросовісні позичальники почнуть не віддавати борги.

Михайло Ілляшев, юрист:

Єдиний шлях, куди можна тепер іти колекторам, щоби ефективно здійснювати тиск - це або судові органи і звертатися з позовами до суду, або правоохоронні органи, або, що найпроблемніше - це перейде в тіньову сферу.

Та поки що - колекторські компанії за неетичну поведінку штрафуватимуть. Суми чималі - від 51 до 102 тисяч гривень... А якщо таких штрафів протягом року більше трьох - про робочі ліценції можна забути.