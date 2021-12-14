Маршрутка попала в ДТП под Луганском: есть жертва и пострадавшие [ Редактировать ]
Во вторник, 14 декабря, на трассе Чугуев-Меловое Луганской области произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб, еще 7 пострадали. Об этом сообщает начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
В 6.40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.
По предварительной информации, водитель не учел гололедицу на дороге и слетел в кювет.
Один пассажир погиб, а водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. На данный момент двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Ранее мы писали о том, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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