В акваторию Черного моря зашел французский фрегат "Овернь". Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года. Об этом сообщает "Думская".

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил:

Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года.

Ракетный фрегат FS Auvergne (D 654) - один из новейших кораблей французского флота. Был спущен на воду в 2015 году, а введен в эксплуатацию в 2018 году. Порт приписки - Тулон.

Издание отмечает, что судно имеет водоизмещение 6000 тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6000 морских миль.

Экипаж корабля - 145 моряков. Они имеют на вооружение одну 76-мм скорострельную пушку, три 20-мм пулемета с автоматическим управлением. На борту есть 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster 15 и 30, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата. Фрегат оборудован вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90.

Стоит также отметить, что в Министерстве обороны России уже заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.

Ранее мы писали о том, что судно Военно-морских сил Украины потерпело бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать, аварийную ситуацию удалось стабилизировать, уверяют в ВМС Украины.

Кроме того, российский военный корабль "Павел Державин" заметили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее города Черноморск Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.

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