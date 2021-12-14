В Черное море зашел ракетный фрегат французского флота [ Редактировать ]
В акваторию Черного моря зашел французский фрегат "Овернь". Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года. Об этом сообщает "Думская".
Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил:
Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года.
Ракетный фрегат FS Auvergne (D 654) - один из новейших кораблей французского флота. Был спущен на воду в 2015 году, а введен в эксплуатацию в 2018 году. Порт приписки - Тулон.
Издание отмечает, что судно имеет водоизмещение 6000 тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6000 морских миль.
Экипаж корабля - 145 моряков. Они имеют на вооружение одну 76-мм скорострельную пушку, три 20-мм пулемета с автоматическим управлением. На борту есть 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster 15 и 30, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата. Фрегат оборудован вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90.
Стоит также отметить, что в Министерстве обороны России уже заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.
Ранее мы писали о том, что судно Военно-морских сил Украины потерпело бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать, аварийную ситуацию удалось стабилизировать, уверяют в ВМС Украины.
Кроме того, российский военный корабль "Павел Державин" заметили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее города Черноморск Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.
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