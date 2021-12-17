В Харькове, на Белгородском шоссе, произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta. Об этом сообщает 2day.kh.ua.

В результате аварии пострадали два человека.

В момент столкновения в салоне находились пассажиры, которые вылетели из окон автомобиля и получили травмы.

Как сообщается, пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".

Ранее мы писали о том, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

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