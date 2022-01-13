На фронті від початку доби з боку незаконних збройних формувань - два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого озброєння.

Поблизу Причепилівки ворог бив з 82-х мінометів, а неподалік Станиці Луганської - з мінометів 120-го калібру. Втрат у війську немає. Напередодні на передовій поранено українського армійця. Він - у лікарні, стан стабільний. Противник тричі відкривав вогонь. Обстрілював околиці Причепилівки і Новозванівки.