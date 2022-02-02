Мужчины, страдающие гиперсексуальностью, имеют повышенный уровень гормона окситоцина. К такому выводу пришил ученые из Каролинской университетской клиники, исследование которых опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Гиперсексуальность - это расстройство, при котором у человека патологически повышено половое влечение и половая активность. Оно сопровождается беспорядочными связями и неспособностью получить сексуальное удовлетворение.

Окситоцин - гормон, который вырабатывается гипоталамусом и выделяется гипофизом. Он играет ключевую роль в сексуальном поведении.

Мы обнаружили, что мужчины с компульсивным расстройством сексуального поведения имеют более высокий уровень окситоцина по сравнению со здоровыми мужчинами. Когнитивная поведенческая терапия привела к уменьшению как сексуальной активности, так и к снижению уровня окситоцина.

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Ученые провели анализ крови 64 гиперсексуальных мужчин и 38 "нормальных". Треть сексоголиков затем прошла терапию для снижения уровня окситоцина в плазме? и их поведение пришло в норму.

Окситоцин играет важную роль в сексуальной зависимости и может быть мишенью для медикаментозного воздействия в ходе потенциальной терапии.

Сексуальное поведение - сложный процесс, находящийся под контролем нейроэндокринной регуляции, лимбической системы и тормозной активности лобных долей. Хотя исследования сексуальной реакции задействовали дофамин, серотонин, нейропептиды, глутамат и гамма-аминомасляную кислоту до сих пор мало известно, как они влияют на пациентов с чрезмерным сексуальным поведением.

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