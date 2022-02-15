Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит [ Редактировать ]
Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит - на майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої.
Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили: надання зброї - це винятково засіб стримування Росії.
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:
Ми не шукаємо конфронтації з Росією. Але ситуація змінюється дуже швидко і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада й надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету. І у її шляху до самозахисту.
по теме
Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну
Уже сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії - Луїджі Ді Майо.
Усі плани шкереберть. Британський прем'єр терміново повернувся на Даунінґ-стріт, 10. Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія.
Таке після наради з головами фракцій заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
Цього дня в українських містах о 10 ранку виконають державний гімн і урочисто піднімуть український стяг.