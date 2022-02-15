Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит - на майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої.

Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили: надання зброї - це винятково засіб стримування Росії.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади: