Чергова кібератака на державні установи. Надвечір повністю "лягли" сайти Міноборони, Збройних сил. Не працюють сервіси й найбільших українських державних банків.

Недоступні також мобільні додатки "Приват" та "Ощадбанку". В кіберполіції вже заявили: це найпотужніша атака хакерів в українській історії. Водночас у фінустановах заспокоюють: кошти клієнтів у безпеці. Нагадаю, це вже друга атака хакерів цього року. Попередня була в ніч із 13 на 14 січня. Тоді не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та "Дія".