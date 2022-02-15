Зафіксували чергову кібератаку на державні установи України [ Редактировать ]
Чергова кібератака на державні установи. Надвечір повністю "лягли" сайти Міноборони, Збройних сил. Не працюють сервіси й найбільших українських державних банків.
Недоступні також мобільні додатки "Приват" та "Ощадбанку". В кіберполіції вже заявили: це найпотужніша атака хакерів в українській історії. Водночас у фінустановах заспокоюють: кошти клієнтів у безпеці. Нагадаю, це вже друга атака хакерів цього року. Попередня була в ніч із 13 на 14 січня. Тоді не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та "Дія".
по теме
Білого дому. Заступниця радника адміністрації Байдена з питань нацбезпеки - Енн Нойбергер - цього тижня відвідає Брюссель і Варшаву.
Це не просто скандал. Це - політичний землетрус. Саме так називають "Пегасус". Після журналістського розслідування стало відомо: поліція інтегрувала шпигунські програми в телефони громадян без санкції суду.
Зокрема, задля перевірки рівня захисту, фінустанови проводять кіберігри, у яких мають відпрацьовувати дії - у разі віртуальних нападів.
Державний "Укрексімбанк" витрачає не менше півмільйона гривень коштів платників податків на суд із колишнім директором департаменту безпеки банку Ігорем Тельбізовим
Унаслідок дій злочинців зірвано розвантаження танкерів у портах Німеччини, Бельгії й Нідерландів.