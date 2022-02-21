В городе Днепр под лед реки провалились сразу 5 человек, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, происшествие случилось 20-го февраля в 14:56 в Соборном районе, на улице Набережная Победы (река Днепр). 3 полицейских прибыли на вызов и попытались спасти мужчину-рыбака, который провалился под лед, однако сами оказались в "плену" воды.

Отмечается, что спасатели достали из воды 5 человек, из которых: 3 полицейских, 1 местный житель, который пытался помочь правоохранителям и 1 рыбак (умер в карете "скорой", личные данные устанавливаются). К месту происшествия направились 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники ГСЧС.

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Кроме того, в Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли, спасатели нашли и достали из воды их тела. Водолазы достали из воды тела двух детей, 2009 и 2012 годов рождения, обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.