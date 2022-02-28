Власти Кипра закрыли воздушное пространство для самолетов России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как указано, соответсвующее уведомление получила одна из российских авиакомпаний.

Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра.

Как заявил министр транспорта Кипра Яннис Карусос, на такой шаг власти пошли во исполнение решения Евросоюза, принятое в ответ на вторжение России в Украину.