Кипр закрыл небо для России [ Редактировать ]
Власти Кипра закрыли воздушное пространство для самолетов России. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как указано, соответсвующее уведомление получила одна из российских авиакомпаний.
Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра.
Как заявил министр транспорта Кипра Яннис Карусос, на такой шаг власти пошли во исполнение решения Евросоюза, принятое в ответ на вторжение России в Украину.
С полуночи (28 февраля - ред.) был выпущен НОТАМ (электронное извещение об изменении правил - ред.) с целью закрытия воздушного пространства для российских самолетов.
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