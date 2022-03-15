Великобритания ввела санкции против пяти российских организаций и 345 россиян, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов. Об этом сообщается на сайте Минфина Королевства.

Среди прочих под ограничения попали:

премьер-министр России Михаил Мишустин,

глава Минобороны Сергей Шойгу,

зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,

глава Росгвардии Виктор Золотов,

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи,

официальный представитель МИД Мария Захарова,

бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан,

главный редактор RT Маргарита Симоньян,

гендиректор Первого канала Константин Эрнст;

телеведущий Владимир Соловьев.

Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.

В числе организаций, попавших под санкции, оказались СОГАЗ и "Агентство интернет исследований".

Напомним, что ранее США и Япония ввели санкции против высокопоставленных россиян.