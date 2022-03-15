Великобритания включила в санкционный список 345 россиян [ Редактировать ]
Великобритания ввела санкции против пяти российских организаций и 345 россиян, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов. Об этом сообщается на сайте Минфина Королевства.
Среди прочих под ограничения попали:
- премьер-министр России Михаил Мишустин,
- глава Минобороны Сергей Шойгу,
- зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,
- глава Росгвардии Виктор Золотов,
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи,
- официальный представитель МИД Мария Захарова,
- бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан,
- главный редактор RT Маргарита Симоньян,
- гендиректор Первого канала Константин Эрнст;
- телеведущий Владимир Соловьев.
Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.
В числе организаций, попавших под санкции, оказались СОГАЗ и "Агентство интернет исследований".
Напомним, что ранее США и Япония ввели санкции против высокопоставленных россиян.
по теме
До чорного списку внесли ще сімох російських олігархів - з найближчого оточення Путіна. Серед них і мільярдер Роман Абрамович, для якого Лондон давно став домом і місцем заробітку.
Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против премьер-министра Канады
Великобритания расширяет список санкций против россии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер против России. В эфире радиостанции France Inter дипломат заявил, что санкции начнут действовать с этого воскресенья, 13 марта
Із одним із таких добровольців поспілкувалася наша Світлана Чернецька.