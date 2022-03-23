Журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве. Об этом сообщает само издание.

Она снимала разрушения после обстрела оккупантами Подольского района Киева и попала под новый ракетный обстрел.

"Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты", - сообщает издание.