В Киеве погибла журналистка The Insider [ Редактировать ]
Журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве. Об этом сообщает само издание.
Она снимала разрушения после обстрела оккупантами Подольского района Киева и попала под новый ракетный обстрел.
"Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты", - сообщает издание.
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