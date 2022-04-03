росія хоче оголосити про "перемогу" в Україні до 9 травня - CNN [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін хоче оголосити про "перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад. Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку.
Путін влаштує парад перемоги 9 травня незалежно від статусу [поточної] війни або мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?
За даними американців, росія захоче взяти Донбас під повний контроль. На решті території України російські сухопутні війська "не можуть утримувати контроль над районами, де вони ведуть бойові дії", однак на Донбасі та півдні України росія має більше шансів.
Російська розвідка вважає, що президент росії готується до тривалої та затяжної війни за сценарієм двох чеченських кампаній.
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