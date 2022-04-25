росія планує інсценований "референдум" у Херсоні для виправдання окупації - розвідка Британії [ Редагувати ]
Російські війська мають намір інсценувати проведення "референдуму" в зайнятому ними Херсоні, щоб таким чином виправдати свою окупацію в Україні частини територій області, йдеться в новому зведенні військової розвідки Великої Британії.
Про це повідомляє британське міністерство оборони у Twitter.
"Росія планує інсценований "референдум" в Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до цілі Росії зі створення сухопутного моста в Крим і домінування на півдні України, - йдеться в публікації.
У Міноборони Британії нагадали, що в 2014 році Кремль проводив аналогічні заходи в українській Автономній Республіці Крим, влаштувавши нелегітимний "референдум" про приєднання півострова до рф, щоб заднім числом виправдати його захоплення.
"Власні внутрішні вибори в росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а високопоставленій опозиції не дозволили балотуватися", - додали у відомстві.
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