У Сєвєродонецьку в місцевому готелі "Мир" тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі.

При цьому він зазначив, що в цілому Сєвєродонецьк знаходиться під контролем українських військових.

"У готелі "Мир" досі йдуть бої. Він ще не відбитий повністю. Там російські війська намагаються закріпитися. Вже з'явилися в мережі відео так званих кадировців, які грабують цей готель і поширюють відео. А ми намагаємося вибити їх звідти. Але ця будівля на самій околиці міста і практично за цим готелем починається ліс", - повідомив подробиці Жданов.