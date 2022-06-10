У Дніпрі спалахнула сильна пожежа: що сталось [ Редагувати ]
Рано вранці на одному з підприємств Дніпра виникла сильна пожежа. Горіло на одному з підприємств міста, подія з ворожою атакою не пов'язана. Рятувальники вогонь вже втихомирили.
Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Вранці зафіксовано ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих, деталі уточнюються. Також вночі війська рф обстріляли Криворізький район, під вогонь потрапили відразу три громади.
У Зеленодольській громаді є руйнування, 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській громадах ніхто не постраждав.
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