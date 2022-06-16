Російські війська вночі завдали ракетного удару по території Садівської громади Сумської області. Загинуло четверо людей, є поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", – написав він.

Крім того, за інформацією Живицького, близько 5-ї ранку росіяни завдали ракетного авіаудару по Краснопільській громаді, потім відкрили вогонь з мінометів зі своєї території. Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури уточнюється.