У Запорізькій області загорівся хімзавод [ Редагувати ]
В четвер, 16 червня, ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.
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