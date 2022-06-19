Коаліція президента Франції Еммануеля Макрона "Разом!" (Ensemble!) за підсумками другого парламентських туру виборів не отримала абсолютної більшості місць у Національній Асамблеї Франції.

У макроністів у парламенті буде більше - 205-235 - місць, але глава держави не зміг отримати переважну більшість у 289 "штиків".

До коаліції, окрім заснованої Макроном партії "Відродження" раніше називалася "Вперед, Республіка!"), входить центристська партія "Демократичний рух" та правоцентристські партії "Горизонти" та "Діяти".

Його головний противник Жан-Люк Меланшон зі своїм лівим блоком Nupes (Новий народний екологічний і соціальний союз) теж не зможе завоювати парламент, а обмежиться найбільшою опозиційною парламентською групою у 170-190 місць.

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен вперше за останні десятиліття не лише отримає у Національній Асамблеї свою парламентську групу, а й посідає третє місце у 75-95 місць.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що штурмові літаки і танки Україні постачати не будуть.