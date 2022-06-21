З початку повномасштабної збройної агресії росії в Україні постраждали 910 дітей. З них 323 дитини загинули і 587 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в таких областях:

Донецька - 302,

Харківська - 174,

Київська - 116,

Чернігівська - 68,

Луганська - 54,

Херсонська - 52,

Миколаївська - 48,

Запорізька - 30,

Сумська - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні пошкоджено 2052 навчальних заклади. З них 210 зруйновані повністю.