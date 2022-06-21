Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабної збройної агресії росії в Україні постраждали 910 дітей. З них 323 дитини загинули і 587 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в таких областях:
- Донецька - 302,
- Харківська - 174,
- Київська - 116,
- Чернігівська - 68,
- Луганська - 54,
- Херсонська - 52,
- Миколаївська - 48,
- Запорізька - 30,
- Сумська - 17.
Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні пошкоджено 2052 навчальних заклади. З них 210 зруйновані повністю.
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