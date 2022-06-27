З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 953 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Кількість жертв становить 339 дітей, а поранених - 614.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області-335,

Харківській - 179,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 57,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 31,

Сумській - 17.

За даними відомства, 26 червня в результаті ракетного удару по Шевченківському району Києва отримала поранення малолітня дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку.