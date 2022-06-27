Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 953 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
Кількість жертв становить 339 дітей, а поранених - 614.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області-335,
- Харківській - 179,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 57,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 31,
- Сумській - 17.
За даними відомства, 26 червня в результаті ракетного удару по Шевченківському району Києва отримала поранення малолітня дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку.
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