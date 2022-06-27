Він бомбив Чернігів: в Україні ліквідовано російського майора [ Редагувати ]
В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів. ЗСУ знищили російського майора Равіля Гаттарова. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста України. Про "денацифікацію" та "демілітаризацію" чергового військовослужбовця путінської армії повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.
Пілот Су - 34 майор Гаттаров Равіль офіційно денацифікований та демілітаризований.
Гаттаров був льотчиком штурмовика Су-25 ВКС рф та бомбардував український Чернігів. Відомо, що його ліквідували ще на початку повномасштабного вторгнення путінської армії в Україну, проте тіло передали рідним лише через чотири місяці.
Гаттаров був уродженцем Челябінської області рф. За повідомленнями у місцевих соцспільнотах, 25 червня окупанта поховали у селі Халітове Кунашакського району.
Проводили в останню путь Равіля Гаттарова, який загинув під час "спеціальної військової операції" росії в Україні. Равіль Романович був майором, льотчиком.
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