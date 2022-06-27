В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів. ЗСУ знищили російського майора Равіля Гаттарова. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста України. Про "денацифікацію" та "демілітаризацію" чергового військовослужбовця путінської армії повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

Пілот Су - 34 майор Гаттаров Равіль офіційно денацифікований та демілітаризований.

Гаттаров був льотчиком штурмовика Су-25 ВКС рф та бомбардував український Чернігів. Відомо, що його ліквідували ще на початку повномасштабного вторгнення путінської армії в Україну, проте тіло передали рідним лише через чотири місяці.

Гаттаров був уродженцем Челябінської області рф. За повідомленнями у місцевих соцспільнотах, 25 червня окупанта поховали у селі Халітове Кунашакського району.