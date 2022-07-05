У вівторок зранку, 5 липня, в жителі Одеси побачили стовп диму над містом. Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

Причиною тому стало загоряння побутового сміття та автошин.

За його словами, пожежа спалахнула на вулиці Боровського, 33 а.