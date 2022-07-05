Над Одесою піднявся стовп диму: що сталося [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 5 липня, в жителі Одеси побачили стовп диму над містом. Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
Причиною тому стало загоряння побутового сміття та автошин.
За його словами, пожежа спалахнула на вулиці Боровського, 33 а.
Одеса. Без хвилювань. Від спеки, попередньо, зайнялися побутове сміття та автошини. Це не "приліт"! Тихого безпечного дня! Пожежники працюють, а вам рекомендую дотримуватися правил пожежної безпеки.
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