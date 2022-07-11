До Бурятії повернулися 150 військових, які відмовилися воювати в Україні [ Редагувати ]
До Бурятії повернулося 150 військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні. Про це 9 липня в ефірі українського телебачення заявила журналістка, голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.
Сегодня в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгли контракт с Минобороны.
Буряти "дуже довго" добиралися додому. Їхню машину "розгорнули в останній момент", а їх ще на 10 днів залишили на окупованій території України після того, як ЗМІ дізналися про звернення їхніх дружин до голови Бурятії з проханням повернути чоловіків додому, розповіла активістка.
Бурятських військових кілька днів утримували в закритому таборі на Луганщині, погрожуючи кримінальними справами.
До фонду "Вільна Бурятія" звернулися вже майже 500 військових, які бажають розірвати контракти з Міноборони. На них чинять тиск, аби вони залишалися на фронті.
За підрахунками видання "Люди Байкалу", під час війни в Україні загинули щонайменше 240 бурятів.
Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ знищили чемпіона світу з танкового біатлону з Бурятії.
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