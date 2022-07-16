У п'ятницю ввечері, 15 липня, окупанти атакували місто Дніпро.

Ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що ворожі ракети вдарили по підприємству "Южмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції. Так, пожежу, яка спалахнула через ракетний удар, вдалося загасити в одному з цехів.

Є масштабні руйнування, рятувальники всю ніч гасили займання на території підприємства. В одному з цехів пожежу ліквідовано. Також пошкоджено більше десяти машин, в сусідніх із місцем прильоту будинках людям винесло вікно і двері.

Також відомо, що "приліт" був і у районі Робочої.

Ввечері 15 липня місцева влада повідомляла про 3 загиблих та 15 поранених внаслідок ворожого удару.

Однак вже сьогодні, за словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, кількість поранених збільшилася до 16, по числу жертв без змін.

Умісто летіло 6 ворожих ракет, чотири з яких збили. Деякі уламки впали на інше промислове підприємство в області, внаслідок чого постраждав один з працівників: його шпиталізували до реанімації.

За даними Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпра, в результаті ракетного удару по місту від сьогодні вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156.

Тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.