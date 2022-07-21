Прем'єр Італії йде у відставку [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє La Voce di Rovigo.
Іноді використовуються навіть серця центральних банків. У світлі голосування, висловленого вчора ввечері Сенатом Республіки, я прошу перервати засідання, оскільки я йду до президента Республіки, щоб повідомити про свої рішення.
Подробиці:
- Виступ Драгі тривав лише кілька секунд.
- Ті, хто очікував нових дебатів, були розчаровані.
- Зал Палати депутатів вітав Драгі довгими оплесками.
Після свого виступу італійський прем'єр відправився до президента Серджіо Маттареллою, щоб оголосити про своє рішення.
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Драгі зібрався у відставку на тлі урядової кризи, яка загострилася внаслідок відмови партії "Рух п'яти зірок" від голосування щодо вотуму довіри Кабміну в Сенаті Італії. 20 липня Маріо Драгі попросив Сенат винести на голосування резолюцію щодо довіри до нього
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