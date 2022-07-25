Війська рф вночі масово обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Російські війська вночі з використанням ракет, РСЗВ і ствольної артилерії атакували Дніпропетровську область, вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському і Криворізькому.
Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Нікопольський район окупанти кілька разів накрили вогнем з РСЗВ, випустивши близько 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили Марганецька та Мировська громади. В останній пошкоджено шість приватних будинків і газовідвід, поранена 10-річна дівчинка.
Дві ракети влучили по сільгосппідприємству в Любимівській громаді Дніпровського району, що викликало загоряння двох ангарів. Пожежу вже ліквідовано, ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі війська рф обстріляли зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, обійшлося без руйнувань і постраждалих.
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